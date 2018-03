“Le scelte autoreferenziali in occasione delle elezioni politiche hanno spinto molti elettori da sempre vicini a Forza Italia e, più in generale, al centro-destra a dare il proprio consenso ad altre componenti politiche. Apprendiamo dalla stampa che si sta perseverando nell’errore anche in vista delle prossime elezioni regionali.

Chiediamo pertanto alla coordinatrice di Forza Italia di convocare ad horas un’assemblea di tutti gli attivisti e amministratori per definire collegialmente una proposta politica concreta su cui chiedere la fiducia degli elettori. Siamo ancora fiduciosi che entro domani la nostra proposta, peraltro condivisa da numerosi altri attivisti di Forza Italia, possa trovare la condivisione da parte di chi è deputato a trasformarla in un’iniziativa concreta.

Tuttavia, ove tutto ciò non dovesse avvenire, è inevitabile assumere posizioni diverse e più dignitose verso i cittadini a cui spiegheremo nei prossimi giorni, attraverso una conferenza stampa, le ragioni della nostra scelta”.

Mena Calenda – Consigliere comunale Forza Italia di Isernia

Angelo Camele – Sindaco Forza Italia di Bagnoli del Trigno

Alessandro Pascale – Capogruppo consiliare Forza Italia al Comune di Campobasso

Francesco Roberti – Consigliere provinciale, Capogruppo consiliare Forza Italia al Comune di Termoli e componente coordinamento regionale Forza Italia

Raffaele Biondi – Consigliere comunale FI di Carpinone e componente coordinamento regionale Forza Italia

Adriano Iannacone – Consigliere comunale FI di Venafro e Responsabile regionale difensori del voto Forza Italia

Giacomo Papa – Responsabile nazionale Dipartimento rapporti con la PA Forza Italia