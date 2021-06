di Tonino Atella

La passione per la nazionale italiana di calcio, com’è giusto che sia, non ha limiti né confini e da tutti i Comuni della Penisola si grida e si incita “Forza Azzurri!” perché l’undici di Mancini si affermi nell’imminente Europeo di calcio, che per i nostri colori parte l’11 giugno con Turchia/Italia. Una competizione che “prende” tantissimo e tutti, a prescindere da età, sesso e molto altro. Ne è dimostrazione quanto da piazza Moro è visibile su un’ampia balconata di un’abitazione privata di Pozzilli dove evidentemente vive una famiglia tifosissima dei colori azzurri ma anche sportiva per eccellenza, visto l’ “imbandieramento” che è stato fatto ! Tricolori, striscioni, slogan “Forza Azzurri” a riempire balconata ed occhi di chi transita, divertendo un sacco. Così come non mancano, ad onor del vero, anche vessilli e bandiere di altre nazioni partecipanti all’Europeo per cui la famiglia in questione è sportiva al massimo, senza limiti e senza confini. Fermo restando però, riteniamo, che quel “Forza Azzurri” sia decisamente preminente!