Il Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità del Molise ha conferito mandato agli avvocati Mariano Morgese, Giuseppe Ruta e Massimo Romano di procedere all’impugnazione dei decreti del Presidente della Regione Molise – Commissario ad acta relativi alle cd. malattie tempo-dipendenti, nonché al nuovo atto aziendale Asrem.

Già nei mesi scorsi i legali del Forum avevano proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto 47/2017 sulle malattie tempo-dipendenti, successivamente “trasposto” al Tar Molise in seguito all’opposizione formulata dalla difesa dell’Istituto Neuromed. A quella impugnazione si aggiunge oggi anche quella del nuovo atto aziendale Asrem, adottato nei giorni scorsi.

I ricorsi censurano le decisioni della Regione Molise intese a “privatizzare” fondamentali discipline sanitarie in favore di Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II, come la neurochirurgia e l’emergenza cardiologica, in assenza di strutture, mezzi e risorse idonee a garantire il trattamento dei pazienti nei casi emergenziali, non essendo dotate di Pronto Soccorso e trattando esclusivamente pazienti in elezione.

Oltre a tali profili, il Forum ha anche evidenziato come la nuova organizzazione del servizio sanitario, oltre a non garantire i livelli essenziali di assistenza, inciderà negativamente anche sui costi, perché da un lato si prevede un aumento della mobilità passiva per i ricoveri verso strutture extraregionali, dall’altro perché le prestazioni tempo-dipendenti erogate dai privati Neuromed e Fondazione saranno rimborsate anche oltre i limiti di budget delle due strutture, con prevedibile aumento incontrollabile del relativo impatto finanziario.