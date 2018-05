Oggi a Roma al Forum della PA (Pubblica Amministrazione) l’Ambito sociale di Termoli è stato scelto e premiato tra oltre 250 candidature, per il progetto T.I.F.O per T.E. (Tirocini inclusione formativi orientativi per training empowerment) redatto dall’Ambito territoriale sociale di Termoli.

A ritirare il premio il sindaco e presidente dell’Ambito Angelo Sbrocca che ha dichiarato: “È un onore ricevere questo premio, peraltro tra tante amministrazioni aventi rilevanza nazionale quali Ministeri, Università e città metropolitane.

Ringrazio per questo riconoscimento nazionale tutti coloro che hanno collaborato alla stesura e alla realizzazione del progetto e tutti i sindaci dell’Ambito che, con coerenza e coesione, amministrano il territorio dimostrano che la sinergia fra comuni produce sempre ottimi risultati”.