Dei 195 biglietti estratti, tra premi di I^, II^ e III^ cat., uno solo venduto in Molise, esattamente a Termoli

La speranza comunque è che i molisani abbiano comprato tagliandi altrove in Italia, centrando qualche premio

La Fortuna, la Dea Bendata e la Lotteria Italia 2022 appena estratta ? Ancora una volta, purtroppo, pochissimo prodighe col Molise ! Si pensi che dei 195 tagliandi vincenti della citata Lotteria Italia appena uno è stata staccato e comprato nella nostra regione, esattamente in riva all’Adriatico a Termoli ! Una pochezza unica ! I molisani poco propensi a giocare ed comprare tagliandi per tentare la fortuna ? Non è da escluderlo ! L’unica ed ultima possibilità per i giocatori molisani è che abbiano comprato i biglietti vincenti della Lotteria Italia altrove nella Penisola, centrando così qualcuno dei 195 premi tra tagliandi di I^, II^ e III^ cat. per un totale di 16 milioni e 211.000 distribuiti ai vincitori. Detto che il primo premio assoluto di 5 milioni di euro è andato al tagliando serie D 271862 venduto a Bologna e che gli altri quattro premi di I^ cat. sono andati tre a Roma e provincia, ed uno a Parma, in allegato è possibile leggere l’elenco completo dei 195 tagliandi estratti e vincenti. In chiusura, questo il biglietto vincente un premio di III^ cat. venduto a Termoli e che frutterà al fortunato possessore la vincita di 20mila euro : serie F 410717. Un consiglio per la prossima volta ? Possibilmente comprare qualche biglietto in più in territorio molisano, perché la pioggia di euro finalmente bagni anche il Molise!