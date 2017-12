Una forte perturbazione nord-atlantica è in procinto di interessare la nostra penisola nel corso della giornata odierna, con conseguenze almeno fino alla giornata di domani.

Si tratta di un sistema depressionario piuttosto profondo che scaverà un minimo di bassa pressione sulle regioni centrali, apportando un deciso peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni localmente anche di forte intensità specie sui settori esposti ad ovest, un sensibile rinforzo della ventilazione ed un calo della quota neve con il passare delle ore.

Come anticipato, la perturbazione sarà seguita da correnti più fredde che faranno calare le temperature in entrambi i valori daranno luogo a nevicate fino a quote di alta collina e bassa montagna. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettagli previsionali

Mercoledì: al mattino, tempo perturbato sul Molise centro-occidentale con piogge estese e frequenti. Le stesse si presenteranno anche abbondanti sul Volturno, isernino occidentale, venafrano e Matese. Nevicate oltre i 1.400 metri. Sul resto della regione molte nubi con tempo in peggioramento nelle ore seguenti. Nel pomeriggio ed in serata su tutta la regione precipitazioni estese, deboli sulla costa e sui rilievi orientali, forti altrove. Nevicate abbondanti in alto Molise, sul Matese e sui rilievi occidentali oltre i 1.200 metri. Ventilazione forte da sud-ovest all’interno, moderate sulla costa da sud-est. Temperatura in diminuzione, specie dal pomeriggio.

Giovedì: tempo diffusamente instabile sul Molise centro-occidentale con precipitazioni sparse anche a carattere nevoso oltre gli 800-900 metri, seppur a tratti. Sulle aree orientali e sulla costa cielo generalmente nuvoloso ma asciutto. Nel pomeriggio, tendenza a graduali schiarite che dal settore orientale si estenderanno verso quello occidentale. Ventilazione moderata o forte. Temperatura in lieve diminuzione.

Venerdì: al mattino, poco nuvoloso su Volturno, Mainarde, isernino, alto Molise e venafrano. Nubi sul resto della regione con tempo a tratti instabile e qualche debole precipitazione. Non si escludono fiocchi di neve oltre i 600 metri tra Bonefro, Santa Croce di Magliano, Casacalenda e Montorio nei Frentani. In serata migliora. Ventilazione in generale attenuazione. Temperatura in lieve ed ulteriore calo.