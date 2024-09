Un vortice ciclonico potrebbe intervenire sull’Italia da mercoledì 2 ottobre. Quali saranno le conseguenze sull’Italia? L’autunno sembra essere partito in quarta quest’anno, ecco le prime tendenze.

Aggiornamento delle 8.39 di sabato 28 settembre

Tutti i modelli stanno inquadrando il peggioramento, in stile ormai autunnale, previsto per la metà della prossima settimana. Tra mercoledì 2 ottobre e venerdì 4 ottobre infatti un vortice freddo in quota andrebbe a sfondare nel Mediterraneo, favorendo una prolungata fase di maltempo con precipitazioni rilevanti su molte regioni.

La carta barica che meglio inquadra questa condizioni di tempo perturbato è quella del modello GFS, che vediamo qui sotto, prevista proprio per il pomeriggio del 2 ottobre con un fronte che coinvolgerà nord e centro Italia:

Rispetto ai precedenti aggiornamenti tutti i modelli concordano sul fatto che il canale depressionario potrebbe insistere sull’Italia almeno sino a venerdì 4 ottobre, anche se hanno diminuito l’incidenza dei minimi pressori al suolo, che avrebbero potuto favorire precipitazioni molto più abbondanti.

Resta il fatto che la perturbazione dovrebbe interessare in modo democratico tutte le regioni, arrivando anzi ad insistere maggiormente al centro e al sud tra giovedì 3 e sabato 5 ottobre, impegnando finalmente anche l’estremo sud.

Il modello GFS vede allora questo aggiornamento per mercoledì 2 con gran parte delle piogge localizzate tra Levante ligure, centro-est Lombardia, Triveneto, Toscana. Da notare, con il flusso sud occidentale teso, non sostenuto al suolo da alcun minimo pressorio, l’ombra pluviometrica sul Piemonte occidentale e la Romagna, in pratica su Torino e Cesena non pioverebbe:

L’evoluzione successiva, quella per la giornata di giovedì 3 ottobre, vede i fenomeni localizzarsi su nord-est, con un picco spaventoso di pioggia sul Friuli Venezia, poi tra Lazio e Campania, coinvolgendo anche la Sicilia, ma lasciando per il momento a secco l’estremo sud, segnatamente il versante jonico:

Per le mappe tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre vi preghiamo di attendere l’aggiornamento imminente che sarà pubblicato sul nostro portale a breve.

