576.900 euro per garantire il diritto allo studio in favore degli studenti. Questa la somma che la Regione Molise, con Deliberazione di Giunta n.514 dello scorso 26 novembre, ha destinato alla copertura dei costi per la fornitura gratuita e semigratuita dei testi scolastici, coprendo il 100% delle richieste.

Lo rende noto l’assessore al ramo Roberto Di Baggio in una nota con cui specifica che tutte le richieste pervenute dalle famiglie molisane, per il tramite dei Comuni, sono state soddisfatte. Oltre 2500 tra bambini in età scolare e studenti della scuola secondaria, già dai prossimi giorni, potranno beneficiare dell’importante misura contributiva e quindi ricevere materialmente le somme erogate, considerato che la struttura tecnica ha immediatamente eseguito le procedure di liquidazione dei contributi disposti dalla Delibera di Giunta Regionale.

«Il diritto allo studio è sacrosanto, garantirlo a tutti è segno di civiltà e di buona politica: sostenere le famiglie in difficoltà con interventi concreti e rapidi è sinonimo di efficienza e di rispetto per la dignità delle persone e delle famiglie. Lo studio è la materia prima della crescita culturale e della pace sociale, prepara la futura classe dirigente del Paese e dev’essere quindi garantita a tutti i ragazzi la possibilità di costruire un futuro #migliore».