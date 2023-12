di Redazione

Appuntamento da non perdere per i prossimi 8, 9 e 10 dicembre a Fornelli in occasione della prima edizione del “Borgo di Babbo Natale”. La manifestazione e’ organizzata dal Comune di Fornelli in collaborazione con l’Associazione “Fornelli in Cammino” e con la Pro Loco di Fornelli.

Appuntamento da non perdere per grandi e piccini…. Vivi l’atmosfera natalizia nel borgo incantato di Fornelli.

Il Programma Borgo Babbo Natale Fornelli che si ripeterà nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre:

Ore 17:00 accensione luminarie e saluto di Babbo Natale;

Accoglienza con un trampoliere luminoso è un elfo che consegna le Mappe;

All’interno del villaggio saranno presenti gli elfi con simpatici laboratori.

Nella piazzetta della lettura sarà presente Babbo Natale con un elfo per raccogliere le letterine e fare le foto.

Postazione show dance con tre ballerine

17:30/18:15/18:45/19:15



Area spettacoli 1

Showtime ore 18:00, ore 19:00 con artisti di strada



Area spettacoli 2

Showtime ore 18:30, ore 19:30



Durante tutti i pomeriggi di eventi sarà presente una simpatica Street Band con musica natalizie.