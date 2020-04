Dalle prime informazioni, sembra che a far scaturire la lite, sia stata una questione legata a motivi di confine su una proprietà sita in territorio di Fornelli. Dalle parole si è presto passati ai fatti. Un uomo avrebbe aggredito il componente di un’altra famiglia, sembrerebbe con una spranga, provocandogli un forte trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero gravi, per cui è stato disposto il trasporto presso il Neuromed di Pozzilli. Il ferito potrebbe essere in coma, ma si attendono conferme in merito. A placare gli animi e far cessare le ostilità, hanno pensato gli uomini dell’Arma intervenuti sul posto.