“Il migliore regalo che potessimo fare ai nostri giovani”. Così il sindaco Giovanni Tedeschi. La realizzazione di un sogno fatto di sacrifici e soprattutto di programmazione. È per questo che la giornata di sabato 4 maggio 2019 è destinata a rimanere tra le più significative.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giovanni Tedeschi, ha fissato per questa data, inizio ore 10.30, la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo scolastico ubicato in località Bivio. Una struttura modernissima, completamente antisismica, stile campus americano.

La struttura verrà occupata dai bambini della materna e delle elementari.

“E’ il gioiello più prezioso – spiega Giovanni Tedeschi – che potessimo offrire alla nostra collettività. Per realizzarlo si cono voluti anni di sacrifici, una attenta programmazione sull’edilizia scolastica e tanta buona volontà davvero di tutti gli attori in causa. Ora possiamo affermare che Fornelli ha una scuola sicura e, una delle più moderne in assoluto in tutta la Regione Molise.

Lavoriamo, come abbiamo sempre fatto, per rendere migliore la vita dei nostri giovani, che rappresentano il futuro di Fornelli”.