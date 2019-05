Ancora un progetto approvato ed un altro grande risultato ottenuto per l’ente locale guidato dal primo cittadino Giovanni Tedeschi. In questi giorni è stata approvata la domanda del comune per quel che riguarda il progetto voluto dal governo nazionale che prende il nome di Piazza Wi-fi Italia, grazie al quale alcune parti del territorio comunale verranno coperte da connessione in rete totalmente gratuita.

Il Comune di Fornelli ha firmato l’accordo con la società Infratel ed entro fine mese ci sarà wi-fi gratis in Piazza Umberto I e nella piazza adiacente il nuovo Auditorium comunale.

Il progetto utilizzerà a livello n nazionale uno stanziamento di ben 45milioni di euro per fare in modo che venga superato, con facilità, l’isolamento digitale o digital divide. Altro passo verso la modernizzazione e la velocizzazione delle connessioni in rete. In questo modo anche i turisti che visiteranno Fornelli potranno avere spazi con wi-fi gratuito ed accedere a tutte le informazioni utili per scoprire la storia del paese.