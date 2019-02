L’Associazione “Rom In Progress” in collaborazione con l’Associazione “Non ti Scoradar di me” e l’Associazione “La Fenice” organizzano l’evento dal titolo “Non giocare con l’alcool” in programma per il giorno 22-02-2019 alle ore 10:30 presso l’AUDITORIUM Comunale di Fornelli.

L’importanza di tale manifestazione risiede nella necessità di informare e sensibilizzare circa l’elevato pericolo che spesso i giovani incontrano (infatti saranno presenti delle scuole) nei comportamenti di uso e abuso precoce di sostanze alcoliche in un clima di mancanza di conoscenza in merito alle conseguenze a medio e lungo termine e la decisione di coinvolgere l’istituzione scolastica avviene in considerazione dell’importante ruolo educativo e di prevenzione che tutta la rete territoriale è chiamata a realizzare.

L’evento vede la partecipazione dei seguenti esperti:

– Dott. Barbaro Domenico, medico psichiatra,

– Dott.ssa Fabiola Petrarca, psicologa (Associazione La Fenice),

– Bruno Esposito esperto in merito ai rischi dell’alcol alla guida (Associazione Non Ti Scordar Di Me),

Gli interventi saranno moderati dalla Dott.ssa (biologa ) Samantha Sarachella (Associazione Rom In Progress).