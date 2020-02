Nelle settimane scorse la star internazionale Jennifer Lopez, artista a tutto tondo e conosciuta in ogni dove sul globo terrestre, aveva espresso la voglia di trascorrere parte delle sue vacanze estive e parte della sua vita in Italia.

La notizia è rimbalzata come un boomerang sulle testate nazionali ed è stata diffusa in maniera capillare dalle varie agenzie di stampa. La cantante ed attrice avrebbe espresso la voglia di avere contatti frequenti con la natura, di assaporare buon olio e di mangiare i prodotti coltivati in Italia.

Quale occasione migliore per l’Amministrazione Comunale di Fornelli essendo il Comune della provincia di Isernia anche città dell’Olio. Per questo motivo il primo cittadino Giovanni Tedeschi non ha esitato un istante e in questi giorni formulerà un invito ufficiale all’artista di fama mondiale, per farla “trasferire” a Fornelli almeno nel periodo estivo.

“Siamo pronti ad accogliere Jennifer Lopez – spiega Giovanni Tedeschi – se veramente avrà voglia di venire in Italia. Fornelli si candida a pieno titolo per ospitarla nel suo borgo medievale incantato e ricco di storia.

Il nostro olio, uno dei migliori del Molise, sarà tutto per lei e i prodotti della terra ne faranno da contorno. Abbiamo ricettività tale da poterla accogliere senza problemi e per noi potrebbe rappresentare davvero un qualcosa di storico ed irripetibile per certi versi. Intanto ci candidiamo ad ospitarla senza problemi, per farle conoscere il calore vero dei molisani”.