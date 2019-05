Massima attenzione allo sport è questo il motto della locale Amministrazione Cittadina. Il primo cittadino Giovanni Tedeschi proprio in queste ore ha annunciato novità eclatanti. Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la manutenzione degli spogliatoi del campo da calcio, l’illuminazione a led del campo da calcio a 11 e soprattutto il rifacimento del campo da tennis, opera tanto attesa dagli sportivi locali.

Ma non solo, infatti, l’Amministrazione cittadina ha previsto la sostituzione del manto in sintetico del campo da calcio a 5. Un altro traguardo importante che si potrà raggiungere, per il bene degli amanti dello sport, grazie ad un finanziamento regionale di 100mila euro cofinanziato dal comune per euro 25mila.