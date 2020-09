Continuano i lavori per l’ampliamento della rete gas su tutto il territorio comunale. Infatti, al progetto di metanizzazione delle frazioni avviato l’anno scorso, quando il Sindaco Tedeschi riuscì ad ottenere l’estensione della rete per quasi 3 km, si aggiungono quest’anno ulteriori 3 km di ampliamento, per un totale di 6 km di copertura.

L’obiettivo ambizioso era e rimane quello di raggiungere il prima possibile tutte le frazioni di Fornelli per garantire l’utilizzo del gas metano ad ogni famiglia. Proprio per questo motivo, dopo il lockdown causato dal Covid-19, sono stati avviati nuovi e importanti lavori per gli ulteriori 3 Km, che toccheranno le seguenti zone: Via Veneto, Località Pagliarone, Masserie Ferretti Guardiello e Zona Bivio (Svincolo Canala Isernia).

L’estensione del metano era uno di quegli obiettivi che l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Tedeschi, inseguiva da tempo e che ha inteso inserire nel ricco programma delle cose da realizzare in questi anni.

“Siamo soddisfatti – spiega il sindaco Giovanni Tedeschi – perché con questi interventi riusciremo a fornire a tutte le famiglie fornellesi l’accesso al gas metano, risolvendo una delle mancanze più sentite dai nostri concittadini.

L’obiettivo finale sarà quello di dotare di gas metano tutte le abitazioni delle frazioni comunali di Fornelli. Ora concluderemo questo ulteriore ampliamento della rete di ben 3km, per procedere poi con altri progetti. Continuiamo a realizzare quanto promesso ai cittadini – termina Tedeschi – ed inserito nel nostro programma elettorale”.