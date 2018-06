Fornelli conquista il titolo di campione 2017-18 di Mezzogiorno in Famiglia. Il borgo molisano ha battuto nella finalissima di oggi il Comune di Breno, centro della provincia di Brescia, aggiudicandosi lo scuolabus messo in palio dal noto programma di Raiude.

L’Assessore Roberto Di Baggio commenta su Facebook lo straordinario risultato raggiunto dal piccolo borgo molisano a “Mezzogiorno in Famiglia”:

“Oggi tutto il Molise è Fornelli e Fornelli è tutto il Molise. Orgoglio della nostra terra, bravissimi ragazzi e ragazze, con la vostra tenacia la vostra simpatia siete i Campioni della grande famiglia italiana. Avete portato le telecamere nei vicoli e nelle piazzette, avete mostrato le prelibatezze della nostra tavola, la nostra cultura, le nostre radici e le bellezze della nostra terra. Avete portato il piccolo Molise in tutta Italia. Una grande festa per tutti, un grande risultato che dimostra che uniti si vince. Auguri a questa bellissima comunità in cui tutti, ma proprio tutti oggi sono vincitori, l’Amministrazione Comunale che è stata sensibile ed a cui va il mio plauso, i ragazzi, le mamme, le nonne che hanno preparato l impossibile, i tecnici, i volontari, tutto lo staff che in questi due mesi ha lavorato in maniera impeccabile e facendo fare una gran bella figura alla regione che, dicono o meglio..dicevano, non esiste. Anche questo è Molise Migliore”.

Anche il sindaco di Fornelli Giovanni Tedeschi esprimere soddisfazione e ringraziare davvero tutti per la splendida vittoria del programma televisivo “Mezzogiorno in Famiglia”. GRANDE FORNELLI… “Orgoglioso e onorato di poter essere il sindaco di questa splendida comunità”.