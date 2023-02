Oriana Niro. Non è un caso di omonimia. È la figlia dell’assessore regionale ai lavori pubblici Vincenzo Niro che dal 3 febbraio al 7 luglio avrà un incarico di consulenza al Formez nell’ambito della Convenzione tra la Regione Molise e Formez Pa per la realizzazione del Progetto “Piano di empowerment per il personale degli ambiti territoriali della Regione Molise. Un solo posto a disposizione assegnato, per 3.500 euro, al legale figlia d’arte già Avvocato presso Studio Legale Lucarelli Lavanga & Partners di Campobasso. Due nomi e una garanzia sempre per il governo Toma dove Vincenzo Niro ricopre sempre il ruolo di assessore dal 2018. Lucarelli è stato infatti consigliere giuridico del governatore Toma ( nominato con decreto n. 10 del 2021) e che il governo regionale aveva già nominato nel cda della

della fondazione Giovanni Paolo II e poi nel CdA della Gemelli Molise spa prima del passaggio di consegne con la nuova proprietà che oggi si oppone a Toma per la nuova regolamentazione della radioterapia. Così come l’altro socio dello studio legale Lucarelli Lavanga, ossia l’avvocato Nicola Lavanga, siede nel cda del Corecom nominato sempre da questo governo regionale.

Tornando all’altra professionista, Oriana Niro, figlia dell’assessore della Giunta Toma, non è nuova agli incarichi di consulenza Formez.

Nel 2020 ad esempio ha collaborato nell’ambito della Convenzione tra la Regione Lombardia e il Formez PA per la realizzazione del Progetto “Piano di coaching del personale dei centri per l’impiego della Regione Lombardia dal 18/11/2020 al 31/12/2021 per un importo di € 12.600,00. Sempre per conto della regione Lombardia la professionista Niro, figlia dell’assessore, è rimasta anche nel 2022 per un periodo di tre mesi (da febbraio a maggio) ma per due progetti in contemporanea e per un importo totale di 7.670 euro. Poi a settembre 2022, sempre con il Formez, la figlia dell’assessore regionale diventa consulente per la Regione Puglia per la realizzazione del Progetto “Piano di empowerment per il personale degli ambiti territoriali della Regione Puglia. Dal 14/09/2022 al 14/03/2023 per un compenso di € 5.880,00. L’esperienza maturata in Puglia ora potrà essere messa in campo per lo stesso progetto della regione Molise dove il papà ricopre il ruolo di assessore regionale. Dal 03/02/2023 al 31/07/2023 con un compenso di € 3.500,00.