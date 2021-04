RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO



L’appuntamento si svolgerà domani 28 aprile, alle ore 16

Si terrà domani 28 aprile, alle ore 16, su piattaforma on-line, l’ultimo appuntamento della formazione degli operatori del comparto turistico del territorio organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo nell’ambito del Progetto Europeo “Innotourclust” Italia-Croazia, di cui l’Aast è partner.

Di grande rilevanza il tema della riunione: “Gli strumenti della programmazione nazionale ed europea utili al rilancio del turismo”.

Relatore: Mario Caputo, Program Manager in Studiare Sviluppo, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, esperto in programmazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo economico e sociale. Si occupa anche di attuazione di progetti sperimentali per l’innovazione amministrativa e la co-progettazione per lo sviluppo territoriale. Nel 2017 ha fondato una società di consulenza per lo sviluppo di progetti europei a supporto di organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e imprese.

L’incontro con Caputo chiude il ciclo di otto appuntamenti con la formazione di operatori turistici locali, iniziati il 10 marzo scorso. Oltre 30 i titolari di strutture ricettive e ditte del settore che hanno seguito con attenzione il corso formativo grazie al quale sono riusciti a confrontarsi con esperti di comunicazione, marketing territoriale e turistico, di nuove tecnologie e di nuove opportunità messe a disposizione dall’Europa. Un percorso che ha toccato più temi, tutti di rilievo per coloro che avevano interesse ad aumentare il proprio mercato di riferimento e consolidare le proprie conoscenze.