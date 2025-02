di Redazione

Si è concluso con un pranzo ricco di golosità contadine il secondo modulo del corso per “Cuoco Contadino” di Campagna Amica-Terranostra di Abruzzo e Molise. Tenuto presso l’agriturismo “Convento di San Panfilo Fuori le Mura”, a Spoltore (Pescara), il percorso formativo ha visto la partecipazione di 24 allievi, fra cui tre molisani: Fiorina Di Giammartino, cuoca contadina dell’area food del mercato coperto di Campagna Amica di Campobasso, Elisa Vitone e Biagio Di Bona, cuochi contadini e titolari dell’agriturismo “Terra e Sapori” di Campodipietra (Campobasso). Nell’ultimo dei quattro giorni di formazione i corsisti si sono cimentanti nella preparazione di un intero pranzo a km zero, dagli antipasti ai primi ai secondi fino ai dolci. Le pietanze sono state cucinate tutte utilizzando esclusivamente prodotti di eccellenza a km zero dei territori delle due regioni, al termine di un percorso formativo a 360 gradi. Alla cerimonia di consegna delle casacche e dei diplomi di partecipazione erano presenti, fra gli altri: i Presidenti provinciali Coldiretti di Campobasso ed Isernia, Giacinto Ricciuto e Mario Di Geronimo, il Presidente regionale di Coldiretti Abruzzo, Pietro Paolo Martinelli, il Presidente provinciale di Coldiretti Pescara, Giuseppe Scorrano, il Direttore regionale di Coldiretti Abruzzo, Marino Pilati, l’Assessore regionale all’Agricoltura dell’Abruzzo Emanuele Imprudente, e l’assessore comunale al Turismo e Cultura del Comune di Spoltore, Nada Di Giandomenico. Da lunedì 17 a mercoledì 19 i corsisti hanno seguito lezioni teorico/pratiche sul taglio e la cucina delle carni, sulla conoscenza, classificazione ed abbinamento dei vini, comprese le tecniche di apertura delle bottiglie ed utilizzo dei vari tipi di calici. Un’intera giornata è stata poi dedicata alla gestione della sala, dall’accoglienza da riservare agli ospiti dell’agriturismo fino alla mise en place, passando per la sinergia che deve intercorrere fra la cucina e la sala. Non sono mancati, infine, laboratori sul gluten free e le ricette tipiche del territorio. A salire in cattedra oltre ai Presidenti regionali di Terranostra Molise e Abruzzo, i cuochi contadini Felice Amicone e Emanuela Ripani, docenti della “ReD Academy”, Scuola di cucina di Treglio (Chieti), e dell’Accademia di Sala e Accoglienza “Intrecci”, di Castiglione in Teverina (Viterbo). “Il Cuoco Contadino – ha detto il Presidente regionale di Terranostra Molise, Felice Amicone – può essere oggi considerato il vero testimone dell’autenticità dell’agriturismo italiano che si distingue per il profondo legame che intercorre fra l’attività agricola e l’impegno nella valorizzazione dei prodotti locali, sempre nel rispetto del km zero e della stagionalità. Il corso che oggi è giunto a compimento – ha aggiunto Amicone – ha permesso ai neo cuochi contadini di acquisire una maggiore professionalità sia nella preparazione e valorizzazione dei prodotti del territorio che nella diffusione della cultura del territorio attraverso la riscoperta e a volte rivisitazione di piatti della tradizione”.