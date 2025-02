di Redazione

Campobasso protagonista alla Fiera MyPlant & Garden di Milano: l’esperienza dei progetti di ‘forestazione urbana condivisa’ al centro di un importante convegno sul paesaggio e la bellezza delle città.

Il Comune di Campobasso, attraverso una relazione tenuta dall’assessore all’ambiente Simone Cretella, ha preso parte al convegno “Il Paesaggio e la bellezza delle città – Piantare gli alberi è facile e giusto”, organizzato da ASSO.IMPRE.DI.A. nell’ambito della fiera internazionale MyPlant & Garden, evento di riferimento per il verde pubblico e il settore florovivaistico. Durante il convegno sono state illustrate alcune esperienze di gestione e rigenerazione di aree verdi pubbliche attraverso i programmi di forestazione urbana condivisa, con particolare riferimento ai progetti “AlberinComune” e “Giardino della Rinascita”. Queste iniziative permettono ai cittadini di diventare parte attiva nel processo di rimboschimento urbano, attraverso la piantumazione diretta di alberi per lasciare una traccia significativa in città, legata a persone o eventi importanti della propria vita. Le buone pratiche adottate dal Comune di Campobasso hanno suscitato grande interesse e apprezzamento tra i partecipanti. Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le città di Milano, Torino, Bari, Trieste e Campobasso, oltre ad altre istituzioni di rilievo nazionale, tra cui il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l’Associazione Parchi e giardini d’Italia. L’evento ha sottolineato il ruolo strategico del verde urbano, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche per la sua fondamentale funzione ecologica nel miglioramento della qualità della vita cittadina. Un confronto costruttivo che rafforza l’impegno di Campobasso nella promozione di un ambiente urbano più verde, sostenibile e partecipato.