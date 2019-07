Nella mattina di ieri, venerdì 12 luglio, siamo stati convocati dai vertici dell’Arsarp Molise, nel corso dell’incontro è emerso che da lunedì 15 luglio 2019, finalmente partirà il servizio antincendio boschivo 2019, che prevede l’impiego di 80 unità lavorative dislocate nei vari nuclei sull’intero territorio regionale, e che entro giovedì 18 luglio 2019 saranno liquidate le spettanze del mese di maggio 2019.

Arsarp Molise, grazie al nostro impegno profuso quotidianamente, procederà, con risorse proprie, in attesa che AGEA in tempi abbastanza brevi trasferisca i 2,5 milioni di euro della sott.mis.8.5 del PSR 2014-2020, al pagamento delle spettanze del mese di maggio 2019. La nostra perseveranza ha portato al raggiungimento di una rapida soluzione della situazione di stallo che si era creata relativamente i pagamenti, la ripresa delle attività lavorative, tempistiche e modalità del servizio antincendio boschivo.

L’obbiettivo adesso deve essere quello di garantire agli operatori idraulico forestali una continuità lavorativa a medio termine, immaginiamo almeno fino la scadenza del PSR 2014-2020, in modo da poter ripartire, successivamente, con una seria e oculata programmazione del nuovo Piano di sviluppo Rurale, che sicuramente metterà a disposizione della nostra Regione maggiori risorse rispetto alle attuali, visto il ritorno nell’obbiettivo 1 del Molise.

Ribadiamo l’importanza dell’utilizzo delle risorse comunitarie per lo sviluppo e la crescita della nostra Regione, prendiamo atto, che, purtroppo, per quanto concerne la forestazione tante risorse saranno destinate a tornare a Bruxelles. Questo è inconcepibile e inaccettabile!

USB Forestali del Molise sin dal mese di ottobre scorso, come testimoniano gli atti acquisiti dall’assessorato all’agricoltura, aveva previsto la situazione di crisi attuale e avevamo invitato dapprima l’Assessorato e successivamente anche il Presidente Toma a fare una azione di scrematura delle misure del Psr, come hanno fatto la maggior parte delle Regioni Italiane, vedi la Sardegna, che ha portato alla rimodulazione di 61 milioni di euro verso misure considerate strategiche che avevano terminato la dotazione finanziaria.

Esattamente quello che noi avevamo invitato a fare per la sottomisura 8.3 del PSR, ma purtroppo invano. Contestualmente chiedevamo una immediata attivazione della struttura regionale per recepire immediatamente le risorse delle sott.mis.8.4 e 8.5.

Solo in parte, e comunque come testimoniano i fatti, in palese ritardo, purtroppo, le nostre indicazioni sono state recepite. Di conseguenza, per il momento, lunedì 15 luglio, non riprenderemo il presidio permanente nei pressi della Giunta Regionale, in attesa che entro giovedì 18 luglio tutti gli impegni assunti vengano adempiuti, in alternativa verranno messe in atto forme di protesta idonee.