Il Centro Servizi di Confcooperative Molise comunica che è attivo il portale per la presentazione delle domande di erogazione del contributo a fondo perduto da 1.000 a 10.000 euro previsto in favore di ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi per l’acquisto di prodotti 100% made in Italy anche DOP e IGP. Sono validi gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020.

E’ necessario dimostrare una riduzione del fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto a quanto fatturato nello stesso periodo del 2019. Le domande, corredate dalla documentazione fiscale attestante gli acquisti, possono essere presentate fino al 28 novembre presso gli Uffici postali, oppure online, se si è in possesso di SPID, collegandosi al sito www.portaleristorazione.it. Gli uffici del Centro Servizi sono a completa disposizione per informazioni e supporto nella compilazione delle domande.