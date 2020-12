È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il Decreto di assegnazione delle risorse – 300 milioni di euro – per “la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”.

Decreto e allegati si trovano a questo link:

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-7-dicembre-2020

“Scorre” dunque la graduatoria elaborata dal Viminale ad agosto 2020. Alle prime risorse disponibili si sono aggiunti questi 300 milioni e se ne aggiungeranno altrettanti nel 2021.

Con le ulteriori risorse e il Decreto del 7 dicembre, viene finanziata la progettazione di opere degli Enti locali dalla posizione n. 971 alla posizione 4737 di questo elenco:

https://dait.interno.gov.it/documenti/allegato_a_al_dm_-_scorrimento_graduatoria_-_d-l_-_14-8-2020_n._104._-_agg._30-11-2020.pdf