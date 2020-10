“In sede di conversione in legge del decreto legge Agosto, ho chiesto al Governo di mettere in atto ogni utile iniziativa, di carattere normativo o ricadente nell’attività di aggiornamento del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, al fine di garantire una più equa ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze tra gli anziani non autosufficienti e i ragazzi che si trovano in condizioni di disabilità gravi e permanenti fin dalla nascita, nonché a prevedere strumenti di controllo e monitoraggio più efficaci sull’utilizzo delle risorse del fondo da parte delle Regioni, al fine di assicurare l’effettiva attivazione dei servizi di assistenza e supporto in favore di soggetti non autosufficienti o con disabilità grave e permanente e premiare le Regioni più virtuose”. A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento 5 Stelle e componente della Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio.

“Dopo – continua la Parlamentare pentastellata – il deposito di un’interrogazione sullo stesso tema, l’incontro con il Dott. Antonio Caponetto, consigliere del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui temi della disabilità e i primi contatti avviati col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, arriva l’accoglimento di questo ordine del giorno da parte del Governo, ulteriore tassello di un percorso che ho intrapreso nelle sedi istituzionali.

La questione mi sta particolarmente a cuore e continuerò a seguirla con impegno e determinazione”- conclude Testamento.