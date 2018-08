Con Avviso Pubblico in data 03 agosto 2018 il Ministro dell’Interno ha determinato, per l’anno 2018, gli obiettivi generali, i programmi prioritari, nonché i criteri per l’assegnazione dei proventi del Fondo in oggetto indicato per complessivi € 1.800.000,00.

L’ assegnazione del Fondo andrà alla realizzazione di programmi socio assistenziali diretti a soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora e di distribuzione di alimenti.

Gli enti pubblici e gli organismi privati, aventi personalità giuridica che svolgono da almeno 5 anni attività che rientrano nel medesimo ambito in cui ricade il presente programma, potranno presentare le domande tramite lo specifico portale web fino alle ore 12.00 del 10.09.2018.

Il bando, che fornisce le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di contributo, è direttamente consultabile al seguente link:

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-lassegnazione-180000000-euro-destinare-ad-interventi-socio-assistenziali-favore-soggetti-trovano-condizioni-marginalita-sociale-e-stato-bisogno