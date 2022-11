L’Europa manda i soldi alle Regioni per mettere in campo politiche che possano portare lavoro ai giovani under 30, disoccupati di lunga durata, lavoratori che hanno superati i 55 anni di età. I fondi messi a disposizione dall’Europa con il famoso PNRR è di 4,9 miliardi per il quinquennio 2021-2025. Questo strumento di politica attiva del lavoro si chiama GOL. Ma in Molise, all’assessorato regionale al lavoro e in Giunta regionale, forse non sanno neppure di cosa si sta parlando.

Almeno questa è la conclusione a cui si può giungere guardando l’ultimo monitoraggio reso noto da Anpal a metà ottobre di quest’anno. Perché il Molise è ultimo in classifica. In pratica, su 1530 beneficiari stimati, solo 182 persone hanno potuto beneficiare del primo percorso di Gol.

Eppure appena un anno fa l’assessore regionale al ramo Filomena Calenda, udita nell’audizione consiliare competente, aveva dato ampie rassicurazioni insieme alla partecipazione dei dirigenti regionali preposti in materia.

Una vergogna per l’intero governo regionale che avrebbe dovuto concentrarsi sul progetto viste le numerose vertenze lavorative, i tanti disoccupati, e le tante aziende che per il Covid non si sono più riprese da sole.

In Molise si assiste a comunicati stampa emanati e pubblicati tra suoni di trombe e rullo di tamburo per annunciare i risultati di nuovi foraggiamenti statali per la cassa integrazione quando invece si potrebbero attivare politiche che creino lavoro per i cittadini molisani. Con quel 11,9% di prese in carico, ci si chiede: perché la Regione non spende i fondi europei per aiutare i cittadini a creare lavoro? Anche perché se non si raggiunge l’obiettivo, l’Europa non continuerà a finanziare chi, come il Molise, resta in una posizione dormiente. Per incapacità, per incompetenza o la decisione di non utilizzare i fondi del PNRR per le politiche attive del lavoro è una decisione politica consapevole?