Con la determina numero 4332 sono state liquidate le somme destinate agli ambiti sociali di zona grazie al Fondo per la non autosufficienza (FNA). Dalla Regione nessuno stanziamento di risorse aggiuntive nonostante l’impegno assunto dal governatore in Consiglio regionale.

Sulla vicenda, registriamo il duro intervento dell’ex consigliere regionale Massimiliano Scarabeo:

“LE PALADINE DELLA POLTRONA! Non votano la sfiducia a Donato Toma perché, a loro dire, impegnano il governo regionale allo stanziamento di risorse aggiuntive di un milione e mezzo. QUESTO È IL RISULTATO: NULLA! ‘Pasionarie’ (termine nobile, ma così si autodefiniscono) da chiacchiere sterili e slogan preconfezionati. L’ ENNESIMA BEFFA AI DANNI DEI SOGGETTI DISABILI”.