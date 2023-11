di T.A.

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO DAL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA AL CONSORZIO DI BONIFICA DI VENAFRO PER LA PULIZIA DI CANALI, FOSSI, SOTTOPONTI E COLATOI NELLA PIANURA VENAFRANA

Anni addietro si verificò a Venafro e sull’intera pianura omonima dell’estremo Molise occidentale un devastante e pericoloso allagamento da acque piovane che, arrivando in quantità consistenti dai monti e delle località dell’interno del Molise dell’ovest e non trovando libere le vie naturali di scolo perché ostruite ed intasate da quanto non doveva esserci, esondarono dappertutto allagando, ricoprendo e distruggendo tanto della proprietà privata. Uffici, magazzini, depositi, terreni, strade ed abitazioni private ricoperti da metri di acqua con danni ingenti per le attività, le imprese e le proprietà abitative. La città rimase per giorni sott’ acqua ed alla fine si contarono danni consistenti. Alla luce di tanto dal Governo Nazionale si è cercato di correre ai ripari con opportuni stanziamenti pubblici per monitorare la situazione e prevenire nuovi disastri simili. E’ di queste ultime settimane infatti la notizia con l’accredito ministeriale al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro di cospicue somme di denaro -diverse centinaia di migliaia di euro- per pulizia e manutenzione di strade consortili, sottoponti, canali, fossi e colatoi nell’intera pianura venafrana, in modo da tenere libere e sgombre da qualsiasi materiale extra le naturali vie di scolo delle acque. “Siamo soddisfatti di quanto disposto a livello ministeriale -afferma il soddisfatto consigliere di amministrazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, prof. Michele D’Agostino- e presto verranno avviate le procedure e le attività necessarie a tenere in perfetto stato quanto di competenza dell’ente circa il deflusso delle acque piovane. Ne va della salvaguardia delle imprese, del lavoro e delle attività, ma soprattutto della sicurezza delle persone. Per tutta questa serie di motivi sarà necessario il massimo e più immediato degli impegni da parte del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro per l’efficienza dei propri servizi di competenza in materia di deflusso delle acque. Arrivati i fondi pubblici, occorre intervenire per prevenire nuovi disastri e pericoli, rendendo tutto efficiente al massimo”.