di Redazione

La Campania e’ tra le prime regioni italiane, dopo Lombardia e Veneto, a ricorrere al Fondo di garanzia pmi: oltre 3,1 miliardi di nuovi finanziamenti, tra gennaio e settembre 2024, per 15.141 operazioni accolte con particolare riferimento a commercio all’ingrosso e al dettaglio; attivita’ dei servizi di ristorazione; trasporto terrestre e mediante condotte; costruzione di edifici; lavori di costruzione specializzati; industrie alimentari. Sul totale nazionale significa una quota regionale del 10,6%, rispetto ai nuovi finanziamenti, e il 9,3% rispetto alle domande accolte. ‘Uno strumento particolarmente efficace per favorire l’accesso al credito. Ora è necessario confermarne l’operatività al termine del periodo di sperimentazione, realizzatasi nel corso di quest’anno, della riforma introdotta dal DL Anticipi’ dichiara il presidente della Commissione regionale Abi Campania, Giuseppe Nargi, in un intervento a Napoli.

(fonte: il Sole24ore Radiocor)