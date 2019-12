L’evento FOLIAGE: i colori dell’Alto Molise – 2019 rientra nel progetto Giardino in festa 2019 inserito nel programma Turismo è Cultura 2019 finanziato dalla Regione Molise, dall’Università degli Studi del Molise e dal Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, con il partenariato del Comune di Capracotta, la Proloco di Capracotta, il GAL Alto Molise e la Riserva MAB “Collemeluccio Montedimezzo – Alto Molise”.

In occasione dei 55 anni dalla costituzione dell’unico orto botanico della regione Molise, il Consorzio che ne gestisce il funzionamento, ha voluto progettare una serie di eventi volti nello specifico alla valorizzazione del sito e alle risorse naturalistiche dell’Alto Molise in generale. Foliage 2019 ha cominciato a svolgersi nel mese di ottobre quando il Giardino della Flora Appenninica si è trasformato in una residenza per fotografi paesaggisti professionisti. Federico Capriuoli, Università di Pisa, Gaspare Silverii, docente Nikon School, Luca Coscarelli, Alessandro Sentieri, Massimiliano Piatti e Luigi Cappelli, quest’ultimi tutti moderatori della sezione paesaggio e architettura della community Nikon CLUB, hanno animato l’evento con l’organizzazione di workshop tecnici sul tema della fotografia applicata al paesaggio e con escursioni fotografiche svolte in Alto Molise.

Gli artisti, ricevendo assistenza organizzativa e supporto tecnico/logistico, hanno immortalato i colori autunnali del territorio montano con le loro attrezzature fotografiche durante una serie di escursioni succedutesi dalle prime ore dell’alba fino al tramonto. I chiarori adagiati sulle praterie a riposo, i tramonti che scompaiono dietro le Mainarde e il giallo oro dei faggi prima che tramuti in bruno sono ritratti nelle fotografie componenti la mostra che verrà inaugurata il prossimo 17 dicembre alle 18.30 presso la Galleria Gino Marotta di ARATRO dell’Università degli Studi del Molise – Campobasso e curata dal Prof. Lorenzo Canova, il Dott. Piernicola Maria Iorio e il Dott. Damiano Santillo. ARATRO e il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta hanno collaborato già in passato per altre iniziative importanti, in quanto nodi del sistema museale dell’Ateneo molisano.

L’evento sarà preceduto dal workshop “Dalla lettura dell’immagine alla post-produzione”, di cui il docente è Gaspare Silverii a partire dalle 15.00 presso l’Università degli Studi del Molise.