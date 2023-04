Interessante ed imperdibile appuntamento col folclore a Isernia. Dal 12 al 14 maggio prossimi nel centro storico della città si svolgeranno infatti appuntamenti incentrati sul folclore con sette regioni partecipanti, 16 gruppi folk e ben 450 figuranti. Nel programma delle tre giornate musiche, danze, canti, cultura, tradizioni, costumi ed integrazione. Nel dettaglio le tre giornate patrocinate da Comune di Isernia, Fondazione Molise Cultura, Regione Molise, Palco, Mic, Provincia di Isernia ed altre sigle ancora. Venerdì 12 maggio h 21.00 Centro Storico – Notte Bianca degli Strumenti Tradizionali,con esibizione di comuni cittadini che strumenti tipici alla mano suoneranno con gruppi folk molisani e di altre regioni d’Italia. Sabato 13 maggio,h 21.00 Auditorium Unità d’Italia, Gran Galà del Folclore Italiano, con gruppi folk molisani e di altre regioni d’Italia. Domenica 14 maggio, h 11.00 partenza da piazza Stazione ,piazza Celestino V e piazza Andrea d’Isernia sfilata del folclore, col folk molisano ed italiano che incontra Isernia per le strade della città ; h 16.00 piazza Andrea d’Isernia Festival del Folclore Molisano, con esibizione di gruppi folk molisani FITP. Tutti sulle piazze isernine quindi per celebrare ed applaudire il folclore italiano e molisano in particolare. In caso di pioggia gli appuntamenti si terranno all’Auditorium Unità d’Italia della città pentra.