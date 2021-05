di Tonino Atella

Si parlerà del “ Capobrigante Domenico Fuoco tra storia e leggenda, nonché di brigantaggio postunitario in alta terra di lavoro “, che è poi il titolo del testo di cui si dirà di seguito. Il tutto avverrà domani a partire dalle h 17,00 al chiostro della Biblioteca Comunale De Bellis/Pilla/Morra di Venafro, su iniziativa dell’autore del lavoro, l’arch. Maurizio Zambardi di San Pietro Infine (Ce) conterraneo del famoso brigante del centro Italia sul finire dell’800, e nell’ambito del Maggio dei Libri e del Patto per la Lettura di Venafro. All’appuntamento parteciperanno tra gli altri il Sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, i relatori Vincenzina Scarabeo e Fernando Riccardi, gli attori Gino Matrunola e Pierluigi Sorteni, Benedetto Verrecchia per la parte musicale e sotto il profilo tecnico Antonio Forgione.