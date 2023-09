di T.A.

SI E’ PARLATO DI TUMORI E DI COME PREVENIRLI AL PARCO NEUROMED DELLE CAMERELLE DI POZZILLI

“Prevenire il tumore, cosa sapere e come difendersi” è stato il tema dell’interessante convegno medico/scientifico al Parco Tecnologico Neuromed delle Camerelle di Pozzilli, presenti studiosi, ricercatori e comuni cittadini. A promuovere Neuromed, la Lilt, l’ECM col patrocinio dell’Ordine dei Medici di Isernia ed altre sigle. Dell’importante appuntamento riferisce il pensionato isernino Gianni Perna tra gli uditori al Parco di Ricerca Neuromed : “Conoscere, prevenire, vita salutare, screening ed altro ancora tra i temi trattati -informa l’uomo- per debellare il male e finalmente sconfiggerlo. Sono stati questi infatti i concetti/base dell’appuntamento che ha destato vivo interesse ed attenzione nei presenti, grazie a relazioni scientificamente di rilievo che hanno saputo ben focalizzare l’intero discorso”. Malattia quindi che l’uomo del terzo millennio può superare, mercé le necessarie conoscenze, una vita regolare, un’alimentazione accorta, screening periodici e l’opportuna prevenzione. Da sottolineare lo spessore scientifico/culturale degli interventi del relatori a sostegno delle teorie esposte. Di seguito i pannelli esplicativi del convegno illustrati dai singoli relatori nel corso degli interventi e che danno l’esatta idea del discorso in essere e di cosa occorre fare per debellare il male. “Si è trattato -conclude Perna- di una pagina indubbiamente interessante per quanto esposto, con l’augurio che possa rappresentare una significativa pietra miliare sul percorso che un giorno non lontano porti alla vittoria su tale terribile male. Un sentito ringraziamento va a quanti hanno promosso, ai relatori dell’appuntamento ed a studiosi e ricercatori della specifica malattia”.