Dimissioni del Commissario Toma poi congelate, crisi della sanità regionale con reparti e pronto soccorso in gravissime difficoltà per la carenza di personale, Gemelli con la criticità della radioterapia, il Governo con il Ministro Schillaci ha palesato interessi nella risoluzione dei problemi endemici della sanità molisana e poi le elezioni amministrative alle porte. Argomenti che offrono spunti di riflessioni e meritano approfondimenti per comprendere il futuro del Molise. Ce ne parla 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗧𝗼𝗻𝘁𝗶 nella puntata di questa sera di LiveToday, in diretta streaming su Facebook a partire dalle ore 21:00.

Ospiti in studio il Primario di Ortopedia dell’Ospedale Veneziale di Isernia Dott. 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶 e l’ex Assessore Regionale 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯𝗲𝗼.

