Con l’elezione a segretario generale di Alessandra Costante si è chiuso ieri a Riccione il XXIX Congresso nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana, al quale ha partecipato con grande interesse la delegazione dell’Associazione della Stampa del Molise, composta da Valentina Ciarlante, Roberto Colella, Giusy Cristinzio, Giuseppe Di Pietro, Maria Grazia Fascitelli e Sabrina Varriano.

I cambiamenti del giornalismo, la precarizzazione del lavoro, la necessità di tutelare – in una fase tanto fluida dal punto di vista culturale, sociale e soprattutto occupazionale – la professione a salvaguardia dell’alto valore democratico che l’informazione rappresenta: questi, i temi principali dibattuti dall’assemblea che ha ribadito la centralità del sindacato quale organismo essenziale per affrontare il difficile momento di crisi che il mondo della stampa sta vivendo.

Particolarmente apprezzato il rispetto della rappresentanza di genere che il sindacato molisano ha saputo esprimere con una delegazione composta per il 70% al femminile: l’associazione regionale, in proporzione, si è presentata al Congresso col maggior numero di giornaliste donne. Un segnale importante, riconosciuto e apprezzato da tutte le regioni presenti a Riccione e anche dalla Segreteria nazionale.

“Il Congresso della nostra Federazione – così il presidente di Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro –, è un fondamentale momento di riflessione e costruzione. In questi giorni sono venute fuori, in tutta la loro evidenza, la forza e la necessità del sindacato in un mondo, quello del giornalismo, completamente destrutturato, stretto tra lavoro precario e garanzie contrattuali sempre più deboli. Il ruolo della FNSI e delle Associazioni sul territorio va sostenuto e consolidato perché solo un sindacato forte può essere presidio di qualità e libertà per la nostra informazione. Ad Alessandra Costante, nuovo segretario generale della nostra Federazione, a Vittorio Di Trapani, nuovo presidente, e a tutto il Consiglio eletto i migliori auguri di buon lavoro”.