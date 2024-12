di T.A.

Importante appuntamento artistico a Pompei, città campana nota per il Santuario della Madonna del SS. Rosario e per gli scavi dell’antica città di Pompei, sul finire del primo secolo dopo Cristo sommersa dalla terribile eruzione del Vesuvio. Trattasi di “ FLYING THE CHRISTMAS “, viaggio in musica sulle melodie di Natale. Il concerto viene proposto da appassionati molisani di canti e musiche liriche. Si terrà il 12 dicembre prossimo (h 21.00) al Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei, esattamente al civico 37 di via Sacra e sarà ad ingresso libero. A proporlo é la stessa Città di Pompei, Patrimonio dell’Umanità. Con la presentazione di Barbara Castellani il concerto prevede l’ esibizione del tenore Giuseppe Gambi, nota ed affermata voce lirica. Nel corso della serata si esibiranno Giacomo Ferrara alle tastiere, Carmela Persico al violino, Francesco D’Acunzio al flauto e Lauren al pianoforte. Un viaggio meraviglioso quindi sulle melodie del Natale mercé le notevoli doti artistiche dei diretti protagonisti.