Come previsto da Futuro Molise il consiglio dei ministri ha nominato Flori Degrassi e Anna Maria Tomasella rispettivamente Commissaria e sub commissaria per il rientro dal deficit sanitario.

Il decreto di nomina assegna alla neo commissaria una sfilza di competenze sia per la gestione dell’emergenza Coronavirus sia per garantire il rispetto del Livelli essenziali di Assistenza. Sono previsti anche pieni poteri nel controllo dell’attività dell’Asrem e nella possibilità di abrogare eventuali leggi regionali in contrasto con il rientro dal deficit.

Futuro Molise augura Buon lavoro alle neo nominate.