Chiesto il rinvio a giudizio dalla procura del Tribunale di Campobasso per Oreste Florenzano. L’ex dg Asrem dovrà comparire davanti al Gup di Campobasso. L’ ipotesi al vaglioè quella di omissione di atti d’ufficio, in merito ad un’inchiesta per mancate cure a minori autistici, risalente a quando ancora rivestiva l’incarico di Direttore Generale Azienda Sanitaria Molisana.

Per la procura, Florenzano avrebbe impedito ai minori di accedere alle cure terapeutiche e riabilitative di cui avevano bisogno, riconosciute loro dal tribunale ordinario cui si erano rivolti. I genitori dei ragazzi avevano, infatti, inoltrato istanza all’Asrem per usufruire del trattamento di riabilitazione attraverso il metodo Aba, o in alternativa, l’accesso a cure in centri specializzati. Florenzano però, non avrebbe mai adottato alcun provvedimento per la presa in carico dell’Asrem, impedendo, di fatto, l’accesso alle cure per i 5 minori.