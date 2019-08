FlixBus festeggia due anni a Isernia con un bilancio estremamente positivo: in un solo anno, i passeggeri che si sono spostati sugli autobus verdi da e per la città molisana sono quadruplicati. Per celebrare questo successo, il leader europeo della mobilità su gomma lancia ora collegamenti straordinari attivi tutto agosto tra Isernia e le più belle mete balneari del Gargano.

Per tutto agosto, da Isernia si raggiunge il Gargano in poche ore con gli autobus verdi

Grazie ai collegamenti straordinari attivi tra Isernia e il Gargano, per tutto agosto gli Isernini potranno raggiungere in totale comodità e in poche ore alcune delle località più note della Puglia settentrionale: Lesina, tra il Tavoliere delle Puglie e il promontorio, sede di un suggestivo lago separato dal mare da una lingua di terra, il Bosco Isola; il borgo di Rodi Garganico, con le spiagge di Ponente e Levante; Peschici, dove assaggiare le specialità tipiche nei caratteristici trabucchi tra un bagno e una visita al Castello Bizantino; Vieste, magnifica stazione balneare più volte insignita del titolo di Bandiera Blu.

Collegamenti per l’estate anche con la Riviera Adriatica e gli aeroporti di Roma e Napoli

Per i passeggeri diretti in Riviera Adriatica, sono inoltre disponibili collegamenti con Pescara, Pesaro, Cattolica, Riccione e Rimini. Da Isernia è inoltre possibile raggiungere Ancona, da cui salpare alla volta di Croazia e Grecia, in linea con l’ideale di mobilità integrata e sostenibile perseguito da FlixBus in tutta Europa, in cui la combinazione di più mezzi di trasporto collettivo si sostituisca all’auto privata.

Sempre a questo ideale rispondono i collegamenti con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, ideali per chi quest’estate si sposterà in aereo verso la meta delle proprie vacanze.

Tutte le corse, in partenza da Piazza della Repubblica, sono prenotabili online, via app e nelle agenzie viaggi dislocate sul territorio. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.