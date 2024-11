di T.A.

Quella odierna è la GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ed ovunque ci si attiva per sottolineare la grossa esigenza socio/umanitaria alla luce delle violenze che continuano ad essere messe in atto in danno del genere femminile. Il Molise ovviamente non sfugge a tanto e sia a Iserna, sia a Venafro che altrove sono numerose le iniziative poste in essere. Da segnalare tra le altre il FLASH MOB della mattinata ( h 11) sullo spazio antistante il PSO del Veneziale di Isernia, così come ulteriori iniziative sono in programma a Venafro.