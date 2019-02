Riceviamo e pubblichiamo

Il Flag Molise costiero ha pubblicato i bandi delle azioni: 2.2 ( INTERVENTI PER SPAZI DEDICATI AL COMMERCIO A KMZERO 140.000,00 ) scadenza 16 febbraio 2019 e 4.1. (ITTITURISMO E PESCATURISMO- 100.000,00 ) scadenza è il 21 febbraio 2019.

Con queste azioni si cerca di contrastare il fenomeno della difficoltà di allacciare rapporti diretti con i consumatori da parte dei pescatori sostenendoli nella difficile azione di riorganizzazione e ristrutturazione del settore adeguandolo ai cambiamenti dei mercati. La sfida della qualità e della sicurezza dei prodotti cui i consumatori si mostrano sempre più sensibili e la difficile competizione con il prodotto di importazione, impongono al mondo della piccola pesca trasformazioni, talvolta anche onerose, per restare competitive.

Ma dalla sfida e dal confronto con queste nuove tematiche possono svilupparsi nuove opportunità e concrete occasioni di sviluppo del mercato, in grado di sostenere positivamente, una volta consolidate, le attività di pesca. La Filiera corta si configura come possibile risposta per consentire ai produttori ittici della pesca e dell’acquacoltura di riconquistare un ruolo attivo nel sistema agro-alimentare locale.

Ma necessita di un ‘nuovo protagonismo’ della piccola pesca che il Flag intende sostenere con delle azioni specifiche finalizzate a stabilire un corretto rapporto tra consumatore e produttore attraverso una giusta e completa informazione sulle caratteristiche del prodotto, e su tutto il processo produttivo che si trova a monte della fase di commercializzazione e la valorizzazione della qualità di ciò che arriva sul banco del mercato.

Dunque, è giunta l’ora di non perdere l’occasione offerta dal Feamp 2014-2020 e del piani di azione del Flag Molise Costiero per avviare questo processo finalizzato a costruire un futuro per la piccola pesca molisana con la filiera corta PESCATO DI MOLISE.

Il presidente del Flag

Vincenzo Ferrazzano