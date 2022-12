LAURA PRAITANO: SEMPRE VICINI AL TERRITORIO, GUARDANDO ALLE OPPORTUNITA’ CHE CI SONO FUORI

Il team della Fise Molise si è riunito per gli auguri natalizi e per concludere in allegria un anno di attività, un 2022 che ha visto l’ingresso di Laura Praitano alla guida della delegazione regionale. E’ stata proprio la delegata FISE Molise ad aprire la serata, ringraziando innanzitutto le scuole di equitazione della regione. Erano infatti presenti tutti i rappresentanti delle scuole Fise Molise: Cassandra Equitazione di Campodipietra, Ippoform Campobasso Equitazione, La Scuderia del Sole di Isernia, Il maneggio di O di Campomarino, Molise Equestrian Center di Portocannone e Staffoli Horses di Agnone.

“Stiamo unendo le forze perché la Fise Molise sia sempre più attiva e presente sul territorio e al di fuori del Molise – ha detto Laura Praitano – Ce la stiamo mettendo tutta per valorizzare le competenze che abbiamo e proporre a grandi e bambini, iscritti o amici del mondo dei cavalli, tante proposte per crescere come persone e come comunità, come abbiamo fatto col progetto Molise rivolto alle fasce deboli”.

Fino all’ultimo weekend prima di Natale i team dei maneggi FISE hanno partecipato a competizioni ed eventi esterni. Pontelatone (Caserta), Terracina e San Giovanni in Marignano le sedi degli ultimi concorsi dai quali gli atleti molisani hanno portato a casa soddisfazioni e conquiste. A San Giovanni, vicino Cattolica, tutto il mondo equestre presente ha vissuto momenti di grande festa e anche di ilarità. Nella staffetta in costume di sabato pomeriggio un bel terzo posto è andato al binomio molisano dal nome “Il Molise esiste come Babbo Natale”!

“Vivere il mondo dei cavalli e conoscere l’equitazione è già di per sé un’esperienza benefica quasi magica a volte anche difficile da spiegare a parole – ha concluso Laura Praitano – Ma viverla in Molise può diventare un’esperienza unica”.