Sono pronti per la Fiercavalli Verona i due rappresentanti molisani Karola Vignale della Campobasso Equitazione, guidata dall’istruttore Michele Ruscitto, e Niccolò Miceli Palladino della Cassandra Equitazione, guidato dall’istruttrice Angela Palladino.

Lunedì 28 e martedì 29 ottobre hanno frequentato lo stage con lo chef de piste Bruno Riccio, ultimo step di un percorso che li ha condotti a rappresentare il Molise alla Gran Coppa delle Regioni, concorso ippico nazionale che si svolgerà dal 7 al 10 novembre nell’ambito della Fiercavalli Verona.

Ad accompagnarli all’evento internazionale, uno dei più importanti per il mondo equestre, la presidente della Fise Molise Laura Praitano: “Dopo qualche anno di assenza, ormai da tre anni consecutivi il Molise porta una rappresentanza al Gran Premio delle Regioni a Fieracavalli Verona. Dopo un percorso di selezione che ha previsto 5 stage, un concorso ippico in indoor e un giudizio da parte di una commissione valutatrice, i nostri giovani atleti sono pronti per partecipare a questo evento di interesse federale che regala sempre grandi emozioni. Auguro loro un grande in bocca al lupo.”