Due giovani amazzoni molisane alla finale nazionale, tra più di mille partecipanti da tutta Italia.

Si tratta di due allieve della Ippoform Campobasso Equitazione, Flaminia Ruscitto su K’S Choise e Maria Giulia Iocca su Kamaraton, che hanno conquistato il podio rispettivamente al primo e al terzo posto nella finale regionale del Progetto Sport disputata a Pontelatone (CE) tra cavalieri e amazzoni di Campania e Molise.

La Fise Molise non può che esprimere orgoglio e soddisfazione per questo risultato, augurando alle due allieve un grande in bocca al lupo per la finale nazionale, della manifestazione di interesse federale, che si terrà a San Giovanni in Marignano dal 3 al 6 ottobre prossimi.