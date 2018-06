A pochi giorni dalla prima scadenza fiscale (16 giugno), l’Associazione Contribuenti Italiani con Lo Sportello del Contribuente informa che 1 contribuente su 2 è costretto alla rateizzazione delle tasse.

Imprese, famiglie e lavoratori autonomi dovranno versare entro il 30 giugno circa 57 miliardi di euro di tasse tra Irpef, Ires, Irap, Iva, Tari,Tasi, Imu ed altre imposte. A lanciare l’allarme è Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it, che ha illustrato a Positano i risultati della nuova indagine dal titolo “Lo stress test dei Contribuenti Italiani” effettuata dal Centro Studi e Ricerche Sociologiche “Antonella Di Benedetto” di Krls Network of Business Ethics per conto dell’Associazione Contribuenti Italiani.

Secondo l’indagine di Contribuenti.it, 1 contribuente su 2 titolare di partita iva è costretto a pagare le imposte a rate o mediante l’istituto del ravvedimento operoso, mentre tra le persone fisiche non titolari di partita Iva la percentuale scende al 36,3%. Dall’indagine è emerso, inoltre, che oltre 4,2 milioni di Contribuenti Italiani versano in serie difficoltà economiche, non avendo alcun accesso al credito.

“Bisogna prendere con urgenza seri provvedimenti a favore dei Contribuenti – sottolinea Vittorio Carlomagno – Sarebbe utile prevedere, già da quest’anno, la possibilità di pagare le imposte a rate, senza sanzioni ed interessi in 120 mesi, senza dover attendere la più onerosa cartella di esattoriale”.