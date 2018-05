Sarà siglato giovedì 31 maggio alle ore 10,30 un protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’Ordine dei Giornalisti del Molise e l’Assostampa Molise. L’accordo prevede il recepimento dell’intesa sottoscritta nello scorso mese di luglio tra la Federazione Nazionale della Stampa e l’Anci nazionale per definire un sistema condiviso di criteri a cui le Amministrazioni comunali possano ispirarsi per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso i rispettivi uffici stampa, impegnandosi nell’ambito delle proprie competenze e funzioni a promuovere presso i propri associati ogni informazione utile a dare concreta attuazione alla normativa nel rispetto della legge 150/2000 sugli uffici stampa.

Anche a livello locale si è ritenuto di dover dare un segnale importante in favore della categoria dei giornalisti nella speranza di poter individuare ogni iniziativa che possa favorire il ricorso a professionalità giornalistiche anche per i piccoli comuni attraverso forme associate tra gli stessi. Allo stesso tempo sarà avviato un monitoraggio per la verifica dell’attuazione delle attività previste nel protocollo d’intesa.Alla firma saranno presenti Pompilio Sciulli presidente Anci, Pina Petta presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise e Giuseppe Di Pietro presidente Assostampa Molise. L’incontro si terrà nella sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise a Campobasso in via XXIV Maggio N°137.