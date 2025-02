di Redazione

Alla presenza della consigliera nazionale Coni, la parlamentare Elisabetta Lancellotta (che ha presieduto i valori), del vertice del Cip Molise Donatella Perrella e del responsabile dell’ufficio campionati della Federvolley Stefano Telese, che ha coordinato i lavori , si è svolta l’assemblea elettiva della Fipav Molise, che ha confermato saldamente al vertice con il 98,87% dei consensi Gennaro Niro. Presente tutto il quorum assembleare con i delegati delle quindici società, i cinque tecnici ed i quattro atleti. A formare il consiglio territoriale – assieme a Niro – ci saranno Massimo Guglielmi, Vincenzo Croce, Gianfranco Di Nucci e Fabiana Sarnataro. Revisore dei conti Christian Passanese. «L’intento per questo quadriennio – ha fatto sapere come intento lo stesso presidente Niro – è quello di migliorare quanto fatto sinora e puntare ad elevare ulteriormente a livello qualitativo i diversi settori: quello arbitrale e quello tecnico in primis, ma anche quello degli atleti. Sulla scia del recente passato anche l’aspetto degli eventi sarà preminente con, a stretto giro in questo 2025, le finali per l’assegnazione dello scudetto under 19 maschile a Termoli e nell’area bassomolisana ed il trofeo dei ‘Tre mari’. Ma in particolare, la parola chiave sino al 2028 sarà qualificazione». In sala presenti anche il responsabile territoriale di Sport e Salute Angelo Campofredano e Luca Mainella, responsabile dell’ufficio di educazione fisica territoriale. L’assemblea elettiva molisana, tra l’altro, ha sperimentato – comitato capofila – anche l’istituto del ‘voto elettronico’.