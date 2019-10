Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, si è recato ieri mattina presso la sede di Finmolise, prima tappa della road map nelle società partecipate dalla Regione Molise, iniziativa fortemente voluta dal governatore per illustrare le nuove azioni programmate da mettere in campo.

Accolto dal presidente della finanziaria regionale, Leo Antonacci, dall’amministratore delegato, Paolo Milano, e dalla consigliera Donatella Di Filippo, Toma ha visitato gli uffici e si è intrattenuto a parlare con i membri del Consiglio di amministrazione e il personale dipendente.

Il governatore ha ribadito il ruolo fondamentale di Finmolise, che deve essere quello di agevolare l’accesso al credito alle imprese, stimolando, soprattutto, le piccole e medie imprese, che sono poi quelle che hanno maggiore bisogno di assistenza.

Ha ringraziato il personale per il lavoro che svolge quotidianamente, per poi soffermarsi sulla necessità di creare una strettissima collaborazione fra le società partecipate. A tal riguardo, ha annunciato la predisposizione di un Piano strategico per mettere in rete Finmolise, Molise Dati, Sviluppo Italia e Molise Acque.