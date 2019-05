“Bisogna dare atto al Governo e al Premier Conte di aver tenuto fede agli impegni presi con i cittadini molisani rispetto alla sottoscrizione anche in Molise di un Contratto Istituzionale di Sviluppo, l’unico che interessa una intera Regione”. Così la segretaria generale della UIL Molise, Tecla Boccardo.

“Dopo un primo annuncio a distanza lo scorso dicembre, le due visite che il Presidente del Consiglio ha fatto nella nostra regione e gli incontri tecnici e tematici tra amministratori locali e Dirigenti di Invitalia, il Fondo Sviluppo e Coesione ha ufficialmente previsto lo stanziamento di 220 milioni per il CIS del Molise”.

“Queste risorse saranno destinate a finanziare soprattutto i tantissimi progetti che molti Comuni hanno già presentato.

Difatti, in queste settimane di elaborazione, vista anche la possibilità di interagire direttamente con le strutture tecniche, i nostri Enti locali, hanno lavorato in sinergia, mostrando vivacità e capacità progettuale tanto da presentare oltre 250 progetti, al vaglio di Invitalia e sorprendendo lo stesso Premier Conte.

Al netto degli aspetti tecnici, il CIS, si sta rivelando strumento straordinario per accelerare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse e degli investimenti pubblici, grazie ad una efficace semplificazione delle procedure e che guarda con particolare attenzione agli investimenti qualificati per lo sviluppo del territorio, in qualsiasi settore.

Cosa che non avveniva da tempo, a giudicare dal fatto che questi soldi erano già nelle disponibilità della nostra Regione ma non erano stati ancora spesi e sarebbe stato un delitto non utilizzarli. Per questa ragione bene ha fatto il Presidente Conte a rimetterli “nel circuito” partendo direttamente dal primo livello, ossia dai Comuni”.

“Un’opportunità simile, prosegue Boccardo, non potevamo e non possiamo farcela scappare, special modo in una fase difficile per i cittadini Molisani, per i borghi dell’entroterra, per quelle piccole realtà che da anni assistono inermi allo spopolamento, in attesa di quel cambiamento che certamente non può derivare dalle poche risorse rimaste a disposizione della Regione.”

“Il CIS, conclude la leader molisana della UIL, costituisce una valida opportunità che va colta fino in fondo e rispetto alla quale ogni ritardo risulterebbe deleterio.

Il Sindacato, come sempre, sarà pronto a fare la sua parte così da raggiungere quei risultati e quegli obiettivi da troppo tempo attesi da cittadini, amministratori e lavoratori”.